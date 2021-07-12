В Кремле отреагировали на решение ЕС продлить антироссийские санкции
Такие шаги не дают перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ожидаемым решение Евросоюза о продлении санкций против России. По его словам, такие шаги не дают перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя.
"Здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях, конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — рассуждает представитель Кремля.
Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией. По его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада (в частности, стран ЕС).
А вот Украина пожаловалась на нежелание ЕС окончательно "убить" Россию санкциями. В Киеве хотели бы, чтобы ограничительные меры "реально ударили" по нашей стране.
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