В Кремле отреагировали на решение ЕС продлить антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ожидаемым решение Евросоюза о продлении санкций против России. По его словам, такие шаги не дают перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя.

"Здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях, конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — рассуждает представитель Кремля.

Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией. По его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада (в частности, стран ЕС).