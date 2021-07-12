Песков заявил, что российским футболом должны заниматься профессионалы, а не Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли надеяться, что после Евро-2020 Кремль "всеми своими башнями и стенами повернётся лицом к такому национальному виду спорта, коим является футбольный".

"Нет. На это надеяться не нужно. Это не функция Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы. Глава государства делает очень много для развития спорта, причём как спорта детского, молодёжного, любительского, так и спорта высших достижений. Делается для этого много, а всё остальное — работа профессионалов", — подчеркнул Песков.