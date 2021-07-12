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Песков заявил, что российским футболом должны заниматься профессионалы, а не Кремль

Официальный представитель главы государства отметил, что в РФ делается очень много для развития спорта.

12 июля, 10:18
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли надеяться, что после Евро-2020 Кремль "всеми своими башнями и стенами повернётся лицом к такому национальному виду спорта, коим является футбольный".

"Нет. На это надеяться не нужно. Это не функция Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы. Глава государства делает очень много для развития спорта, причём как спорта детского, молодёжного, любительского, так и спорта высших достижений. Делается для этого много, а всё остальное — работа профессионалов", — подчеркнул Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. При этом слухи о его возможной отставке пошли после провального Евро-2020, где наша сборная заняла четвёртое место в группе и не сумела выйти в плей-офф.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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