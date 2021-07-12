Песков заявил, что российским футболом должны заниматься профессионалы, а не Кремль
Официальный представитель главы государства отметил, что в РФ делается очень много для развития спорта.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли надеяться, что после Евро-2020 Кремль "всеми своими башнями и стенами повернётся лицом к такому национальному виду спорта, коим является футбольный".
"Нет. На это надеяться не нужно. Это не функция Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы. Глава государства делает очень много для развития спорта, причём как спорта детского, молодёжного, любительского, так и спорта высших достижений. Делается для этого много, а всё остальное — работа профессионалов", — подчеркнул Песков.
Ранее Лайф сообщал, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. При этом слухи о его возможной отставке пошли после провального Евро-2020, где наша сборная заняла четвёртое место в группе и не сумела выйти в плей-офф.
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