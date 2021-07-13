Канцлер Германии Ангела Меркель вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией унизила президента США Джо Байдена. Об этом в своей статье для Bloomberg пишет публицист Андреас Клут.

Отметим, что автор материала считает проявлением пренебрежительного отношения к главе Белого дома отказ немецкого политика "хотя бы на дюйм" пойти навстречу требованиям Штатов по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты", — подчёркивает Клут.

Он добавил, что "геополитическую угрозу" от газопровода видят в Польше, странах Балтии, Франции и во всём Евросоюзе.

"Тем не менее немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы. Невероятно, но Меркель называет проект сугубо коммерческим, который лучше предоставить частному сектору", — сказано в публикации.

Кроме того, по мнению Клута, упорная защита "Северного потока – 2" станет "пятном на репутации" Меркель, так как её позиция "отталкивает" США и европейских партнёров и демонстрирует "лицемерие страны". Также публицист заметил, что во время предстоящей встречи с Байденом канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить "с геополитическим беспорядком, который она устроила".