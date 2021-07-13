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"Немцы — геополитические страусы": Bloomberg назвал решение Меркель по "Северному потоку – 2" унижением Байдена

Публицист Андреас Клут считает, что во время предстоящей встречи с президентом США немецкому канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить "с геополитическим беспорядком, который она устроила".

12 июля, 23:42
<p>Ангела Меркель и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / DPA, AP</p>

Ангела Меркель и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / DPA, AP

Канцлер Германии Ангела Меркель вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией унизила президента США Джо Байдена. Об этом в своей статье для Bloomberg пишет публицист Андреас Клут.

Отметим, что автор материала считает проявлением пренебрежительного отношения к главе Белого дома отказ немецкого политика "хотя бы на дюйм" пойти навстречу требованиям Штатов по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2".

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"Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты", — подчёркивает Клут.

Он добавил, что "геополитическую угрозу" от газопровода видят в Польше, странах Балтии, Франции и во всём Евросоюзе.

"Тем не менее немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы. Невероятно, но Меркель называет проект сугубо коммерческим, который лучше предоставить частному сектору", — сказано в публикации.

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Кроме того, по мнению Клута, упорная защита "Северного потока – 2" станет "пятном на репутации" Меркель, так как её позиция "отталкивает" США и европейских партнёров и демонстрирует "лицемерие страны". Также публицист заметил, что во время предстоящей встречи с Байденом канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить "с геополитическим беспорядком, который она устроила".

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток  2". Также Лайф рассказывал, что он поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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