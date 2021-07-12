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Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа

Она выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, выполнит данные Незалежной обещания.

12 июля, 18:20
<p> Фото © Getty Images / WPA Pool</p>

Фото © Getty Images / WPA Pool

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна серьёзно относится к тревоге Киева из-за будущего транзита газа. Она уточнила, что эта тема будет обсуждаться в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе.

"С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьёзно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку", — отметила канцлер ФРГ перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Меркель выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А ранее он поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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