Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа
Она выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, выполнит данные Незалежной обещания.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна серьёзно относится к тревоге Киева из-за будущего транзита газа. Она уточнила, что эта тема будет обсуждаться в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе.
"С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьёзно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку", — отметила канцлер ФРГ перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А ранее он поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.
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