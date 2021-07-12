Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна серьёзно относится к тревоге Киева из-за будущего транзита газа. Она уточнила, что эта тема будет обсуждаться в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе.

"С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьёзно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку", — отметила канцлер ФРГ перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита.