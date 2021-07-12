Авиабилеты для подозреваемых в убийстве президента Гаити купила компания из США

Охранная компания из США приобрела авиабилеты, с помощью которых колумбийцы, подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, прилетели в страну. О предварительных результатах расследования сообщил глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

"В ходе работы на месте было установлено, что были куплены 19 авиабилетов кредитной картой, которая принадлежит охранной компании, зарегистрированной в Майами. Мы уже обратились за помощью к бюро Интерпола в США", — заявил он.