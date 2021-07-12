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Авиабилеты для подозреваемых в убийстве президента Гаити купила компания из США

Полиция Колумбии в связи с этим обратилась за помощью к американскому бюро Интерпола.

12 июля, 18:00
<p>Фото © Газета <a href="https://lenouvelliste.com/article/230305/assassinat-de-jovenel-moise-la-traque-des-mercenaires-permet-de-constituer-des-elements-du-puzzle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nouvelliste</a></p>

Фото © Газета Nouvelliste

Охранная компания из США приобрела авиабилеты, с помощью которых колумбийцы, подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, прилетели в страну. О предварительных результатах расследования сообщил глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

"В ходе работы на месте было установлено, что были куплены 19 авиабилетов кредитной картой, которая принадлежит охранной компании, зарегистрированной в Майами. Мы уже обратились за помощью к бюро Интерпола в США", — заявил он.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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