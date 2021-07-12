В крови умершего грузинского журналиста Лашкаравы нашли "коктейль" из наркотических средств

В МВД Грузии не исключают, что причиной смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества, могла стать передозировка. Об этом на брифинге в понедельник заявил высокопоставленный представитель ведомства Мамука Чеклидзе.

По его словам, в крови Лашкаравы были найдены морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин.

"Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств", — заявил представитель полиции.

Напомним, что журналиста Лашкараву нашли мёртвым после избиения на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси 5 июля. Тело сына обнаружила в квартире его мать. После гибели журналиста в Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией. Демонстранты выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили у офиса правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".