В крови умершего грузинского журналиста Лашкаравы нашли "коктейль" из наркотических средств
В полиции не сомневаются, что причиной смерти стала передозировка. В пользу этой версии говорят результаты экспертизы и записи с камер видеонаблюдения.
Фото © ТАСС/Сергей Карпухин
В МВД Грузии не исключают, что причиной смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества, могла стать передозировка. Об этом на брифинге в понедельник заявил высокопоставленный представитель ведомства Мамука Чеклидзе.
По его словам, в крови Лашкаравы были найдены морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин.
"Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств", — заявил представитель полиции.
Напомним, что журналиста Лашкараву нашли мёртвым после избиения на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси 5 июля. Тело сына обнаружила в квартире его мать. После гибели журналиста в Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией. Демонстранты выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили у офиса правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".
Ранее МВД Грузии опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых видны передвижения Лашкаравы в последний день перед смертью. На записях видно, что оператор вместе со своим другом катается по Тбилиси на мопеде. Мужчины посетили районы Сабуртало и Поничала. Первый из них в Тбилиси считается логовом наркоторговли. Поэтому на брифинге представитель МВД Грузии рассказал, что одной из версий смерти журналиста является воздействие запрещённых препаратов.
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