Зеленский призвал "давить" на Россию для проведения встречи "нормандской четвёрки"
Он также заявил, что хочет привлечь Соединённые Штаты к процессу мирного урегулирования в Донбассе.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на Россию необходимо оказывать давление, чтобы провести встречу "нормандской четвёрки". Также глава Незалежной отметил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.
"Относительно привлечения президента Джо Байдена к "нормандскому формату" — мы не успели это обсудить. Но я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного, именно мирного урегулирования в Донбассе, и деоккупации наших территорий", — сказал он во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее Лайф писал, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Он является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.
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