Зеленский призвал "давить" на Россию для проведения встречи "нормандской четвёрки"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на Россию необходимо оказывать давление, чтобы провести встречу "нормандской четвёрки". Также глава Незалежной отметил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.

"Относительно привлечения президента Джо Байдена к "нормандскому формату" — мы не успели это обсудить. Но я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного, именно мирного урегулирования в Донбассе, и деоккупации наших территорий", — сказал он во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.