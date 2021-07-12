Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июля 2021, 20:26

В Госдуме сочли идеей фикс желание Зеленского остановить "Северный поток – 2"

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Там напомнили, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не хотят терять деньги из-за украинских амбиций.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал фантазиями претензии лидера Незалежной Владимира Зеленского на то, чтобы заблокировать строительство "Северного потока – 2".

"Трезво оценивать обстановку на сегодняшней Украине стало дурным тоном. Зеленский, может, конечно, и фантазирует на досуге, как Германия, выслушав его жалобы, разорвёт контракт по "Северному потоку – 2", но умом он понимает, что это лишь мечты, причём бесплодные", — сказал он в беседе с RT.

В Минэкономики ФРГ заявили о выдаче всех разрешений на строительство "Северного потока – 2"
В Минэкономики ФРГ заявили о выдаче всех разрешений на строительство "Северного потока – 2"

Депутат напомнил, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не желают терять деньги на российском бизнес-направлении из-за украинских амбиций. Но, видимо, эти уроки не пошли впрок, и в целом остановка "Северного потока – 2" для киевского истеблишмента — это идея фикс, заключил депутат.

Ранее Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А ранее он поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

BannerImage
Алексей Дёмин
  • Новости
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Владимир Зеленский
  • Госдума
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar