В Госдуме сочли идеей фикс желание Зеленского остановить "Северный поток – 2"
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Там напомнили, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не хотят терять деньги из-за украинских амбиций.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал фантазиями претензии лидера Незалежной Владимира Зеленского на то, чтобы заблокировать строительство "Северного потока – 2".
"Трезво оценивать обстановку на сегодняшней Украине стало дурным тоном. Зеленский, может, конечно, и фантазирует на досуге, как Германия, выслушав его жалобы, разорвёт контракт по "Северному потоку – 2", но умом он понимает, что это лишь мечты, причём бесплодные", — сказал он в беседе с RT.
Депутат напомнил, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не желают терять деньги на российском бизнес-направлении из-за украинских амбиций. Но, видимо, эти уроки не пошли впрок, и в целом остановка "Северного потока – 2" для киевского истеблишмента — это идея фикс, заключил депутат.
Ранее Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А ранее он поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.