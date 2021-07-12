В Госдуме сочли идеей фикс желание Зеленского остановить "Северный поток – 2"

Там напомнили, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не хотят терять деньги из-за украинских амбиций.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал фантазиями претензии лидера Незалежной Владимира Зеленского на то, чтобы заблокировать строительство "Северного потока – 2".

"Трезво оценивать обстановку на сегодняшней Украине стало дурным тоном. Зеленский, может, конечно, и фантазирует на досуге, как Германия, выслушав его жалобы, разорвёт контракт по "Северному потоку – 2", но умом он понимает, что это лишь мечты, причём бесплодные", — сказал он в беседе с RT.

Депутат напомнил, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не желают терять деньги на российском бизнес-направлении из-за украинских амбиций. Но, видимо, эти уроки не пошли впрок, и в целом остановка "Северного потока – 2" для киевского истеблишмента — это идея фикс, заключил депутат.