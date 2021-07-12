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В Госдуме сочли идеей фикс желание Зеленского остановить "Северный поток – 2"

Там напомнили, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не хотят терять деньги из-за украинских амбиций.

12 июля, 17:26
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/installation-of-pig-traps-at-the-construction-site-in-lubmin-796/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал фантазиями претензии лидера Незалежной Владимира Зеленского на то, чтобы заблокировать строительство "Северного потока – 2".

"Трезво оценивать обстановку на сегодняшней Украине стало дурным тоном. Зеленский, может, конечно, и фантазирует на досуге, как Германия, выслушав его жалобы, разорвёт контракт по "Северному потоку – 2", но умом он понимает, что это лишь мечты, причём бесплодные", — сказал он в беседе с RT.

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Депутат напомнил, что Киев уже не раз получал "отрезвляющий душ" от западных партнёров, которые не желают терять деньги на российском бизнес-направлении из-за украинских амбиций. Но, видимо, эти уроки не пошли впрок, и в целом остановка "Северного потока – 2" для киевского истеблишмента — это идея фикс, заключил депутат.

Ранее Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А ранее он поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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