В Минэкономики ФРГ заявили о выдаче всех разрешений на строительство "Северного потока – 2"

Все разрешения на строительство трубопровода "Северный поток – 2" в Германии получены. Об этом заявила представитель Министерства экономики ФРГ Беате Барон.

"Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство [регулятор]", — сказала она на брифинге в Берлине.