В Минэкономики ФРГ заявили о выдаче всех разрешений на строительство "Северного потока – 2"
Ранее оператор российского трубопровода назвал целью запуск проекта уже в текущем году.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Все разрешения на строительство трубопровода "Северный поток – 2" в Германии получены. Об этом заявила представитель Министерства экономики ФРГ Беате Барон.
"Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство [регулятор]", — сказала она на брифинге в Берлине.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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