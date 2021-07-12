Пять человек пострадали при обрушении потолка в бизнес-центре в Петербурге

В столовой бизнес-центра на Стартовой улице, 6 в Санкт-Петербурге обрушился потолок, один человек получил тяжёлые травмы, ещё четверо — лёгкие травмы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, со строящегося рядом здания на крышу упала строительная тележка и пробила её. Всего в этот момент в столовой находилось около 35 человек. Стеклянный потолок заведения разбился. Одного из пострадавших в тяжёлом состоянии с ранами головы госпитализируют.