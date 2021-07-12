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Пять человек пострадали при обрушении потолка в бизнес-центре в Петербурге

Причиной, по предварительной информации, стала упавшая на крышу строительная тележка со здания рядом.

12 июля, 10:55
<p>Фото © <a href="https://airportcity.spb.ru/?utm_source=restate.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">airportcity.spb.ru</a></p>

Фото © airportcity.spb.ru

В столовой бизнес-центра на Стартовой улице, 6 в Санкт-Петербурге обрушился потолок, один человек получил тяжёлые травмы, ещё четверо — лёгкие травмы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, со строящегося рядом здания на крышу упала строительная тележка и пробила её. Всего в этот момент в столовой находилось около 35 человек. Стеклянный потолок заведения разбился. Одного из пострадавших в тяжёлом состоянии с ранами головы госпитализируют.

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Новосибирске, есть пострадавшие

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Новосибирске, есть пострадавшие

Ранее Лайф рассказывал, что при столкновении двух катеров под Вологдой пострадало три человека, один пропал без вести.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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