Глава МИД Белоруссии уточнил ситуацию с "закрытием" границы с Украиной
Министр подчеркнул намерение Минска более пристально смотреть на охрану рубежей страны.
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Закрытие белорусско-украинской границы не означает, что какие-то препятствия существуют для бизнеса или туризма, это необходимо для противодействия преступности. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учётом вот тех событий, которые имели место последние дни... всё это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", — объяснил министр в беседе RT.
Такие меры необходимы для противодействия организованной преступности и попыткам организовать на территории республики террористические акты, в этих вопросах власти будут принимать самые жёсткие меры. А для обычных граждан, бизнеса или туризма никаких препятствий не существует, уточнил Макей.
Ранее Белоруссия усилила охрану границы с Украиной. Южные коллеги в свою очередь назвали это "обычной практикой", поскольку в Белоруссии празднуется День независимости и подобные меры являются нормой.
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