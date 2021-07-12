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Автомобиль бойца ММА Артёма Тарасова увёз эвакуатор, пока он был на допросе

Сам блогер даёт правоохранителям показания по делу об умышленном причинении вреда здоровью.

12 июля, 10:39

Автомобиль бойца ММА Артёма Тарасова увёз эвакуатор, пока он был на допросе. Видео © LIFE

Пока блогер, боец ММА Артём Тарасов находился на допросе у следователя в управлении МВД по СЗФО, его автомобиль забрал эвакуатор. Как утверждает сотрудник полиции, Тарасов нарушил правила остановки и стоянки.

Сам Тарасов о случившемся пока не знает. Он даёт пояснения по поводу драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с вице-президентом "Альфастрахования" Андреем Сорокиным.

Напомним, что о задержании Тарасова и его коллеги Никиты Солонина на Московском вокзале в Санкт-Петербурге стало известно в ночь на 28 апреля. Позже Тарасова отпустили из полиции. Позже стало известно, что на бойца ММА завели уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести в ходе драки с Андреем Сорокиным.

Друг бойца ММА Тарасова увидел "женский" след в его конфликте с вице-президентом "Альфастрахования"

Друг бойца ММА Тарасова увидел "женский" след в его конфликте с вице-президентом "Альфастрахования"

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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