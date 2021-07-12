Автомобиль бойца ММА Артёма Тарасова увёз эвакуатор, пока он был на допросе
Сам блогер даёт правоохранителям показания по делу об умышленном причинении вреда здоровью.
Автомобиль бойца ММА Артёма Тарасова увёз эвакуатор, пока он был на допросе. Видео © LIFE
Пока блогер, боец ММА Артём Тарасов находился на допросе у следователя в управлении МВД по СЗФО, его автомобиль забрал эвакуатор. Как утверждает сотрудник полиции, Тарасов нарушил правила остановки и стоянки.
Сам Тарасов о случившемся пока не знает. Он даёт пояснения по поводу драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с вице-президентом "Альфастрахования" Андреем Сорокиным.
Напомним, что о задержании Тарасова и его коллеги Никиты Солонина на Московском вокзале в Санкт-Петербурге стало известно в ночь на 28 апреля. Позже Тарасова отпустили из полиции. Позже стало известно, что на бойца ММА завели уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести в ходе драки с Андреем Сорокиным.
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