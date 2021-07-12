Автомобиль бойца ММА Артёма Тарасова увёз эвакуатор, пока он был на допросе. Видео © LIFE

Пока блогер, боец ММА Артём Тарасов находился на допросе у следователя в управлении МВД по СЗФО, его автомобиль забрал эвакуатор. Как утверждает сотрудник полиции, Тарасов нарушил правила остановки и стоянки.

Сам Тарасов о случившемся пока не знает. Он даёт пояснения по поводу драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с вице-президентом "Альфастрахования" Андреем Сорокиным.