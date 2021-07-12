"Смешно": Критик Соседов не увидел повода для иска Костюшкина к Монеточке
Он объяснил, что в действиях певицы нет никакого повода для подозрений в плагиате известной песни.
Фото © instagram.com / monetochkaliska / stas_kostyushkin_official
То, что певица Монеточка переделала песню "Женщина, я не танцую" экс-солиста группы "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина в композицию "Мама, я не ...", не повод для судебного иска о плагиате. Это лишь юмористический кавер, заявил Лайфу музыкальный критик Сергей Соседов.
"Это чистый кавер юмористический. Там даже слова про ориентацию, она просто взяла и как бы спародировала, то есть не как бы, это и есть пародия на песню Стаса Костюшкина. Плагиат — это когда она бы свою песню представляла бы как новую и выдавала за свою, а эту она не выдаёт за свою, она совершенно чётко говорит, что я взяла песню и делаю пародию на неё. Придумали какие-то слова, где-то там повторы, это чистая пародия", — сказал он.
По словам Соседова, такие вещи и в советское время, да и в 90-е годы любой музыкант мог спародировать. Очень часто переделывали слова. Всегда переделывали слова, часто это было в пародиях, в новогодних огоньках, в каких-то юмористических программах. Соседов предположил, что Костюшкин просто хочет содрать с Монеточки деньги за использование своей музыки.
Ранее итальянскую рок-группу Maneskin, которая победила на песенном конкурсе "Евровидение-2021", вновь обвинили в плагиате. На сей раз в копировании музыки их заподозрила группа из Нидерландов The Vendettas.
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