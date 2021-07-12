"Это чистый кавер юмористический. Там даже слова про ориентацию, она просто взяла и как бы спародировала, то есть не как бы, это и есть пародия на песню Стаса Костюшкина. Плагиат — это когда она бы свою песню представляла бы как новую и выдавала за свою, а эту она не выдаёт за свою, она совершенно чётко говорит, что я взяла песню и делаю пародию на неё. Придумали какие-то слова, где-то там повторы, это чистая пародия", — сказал он.