"Так нельзя": Губернатор Куйвашев разнёс рабочих, из-за которых Екатеринбург встал в пробку
Половину путепровода на перекрёстке улицы Луганской и Объездной дороги (в сторону аэропорта Кольцово) перекрыли в субботу, а утром в понедельник там собрались заторы.
Пробки из-за ремонта дороги в сторону аэропорта в Екатеринбурге. Видео © E1.ru
В Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрёстке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого там сегодня образовались огромные пробки. Новости о заторах уже дошли до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который возмутился действиями подрядчика, поскольку обнаружил, что на месте нет ни одного рабочего, сообщает Ura.ru.
"Я решил проверить, как подрядчик ведёт работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", — написал губернатор в Instagram.
Половину путепровода на перекрёстке улицы Луганской и Объездной дороги (в сторону аэропорта Кольцово) перекрыли в субботу, 10 июля, поток транспорта пустили в объезд по встречной полосе. Утром в понедельник, 12 июля, там ожидаемо скопились пробки. Работы на этом участке трассы должны сдать в сентябре 2021 года. На капремонт подрядчику "УралДорТехнологии" выделено 385 млн рублей.
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