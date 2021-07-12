Пробки из-за ремонта дороги в сторону аэропорта в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

В Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрёстке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого там сегодня образовались огромные пробки. Новости о заторах уже дошли до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который возмутился действиями подрядчика, поскольку обнаружил, что на месте нет ни одного рабочего, сообщает Ura.ru.

"Я решил проверить, как подрядчик ведёт работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", — написал губернатор в Instagram.