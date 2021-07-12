Директор группы "Пилот" назвал уткой сообщения о госпитализации Ильи Чёрта
Музыкант проходил плановое обследование, и с его здоровьем всё в порядке, сообщил Даниил Петровский.
Фото © VK / Илья Кнабенгоф
Сообщения о том, что лидера группы "Пилот" Илью Чёрта госпитализировали и он находится в реанимации после операции на сердце, не соответствуют действительности. Директор коллектива Даниил Петровский сообщил, что это журналистская утка и на самом деле музыкант чувствует себя хорошо.
"Он проходил плановое обследование, со здоровьем всё в порядке", — рассказал Петровский телеканалу "Звезда".
Он добавил, что лидер группы активно ведёт свою страницу "ВКонтакте" и, если бы Илья находился в реанимации, вряд ли смог писать, публиковать и комментировать посты.
Ранее стало известно, что музыкант, основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии. На протяжении пяти дней врачи пытаются вывести его из комы, артист открывает глаза, но в сознание не приходит.
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