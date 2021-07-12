Директор группы "Пилот" назвал уткой сообщения о госпитализации Ильи Чёрта

Сообщения о том, что лидера группы "Пилот" Илью Чёрта госпитализировали и он находится в реанимации после операции на сердце, не соответствуют действительности. Директор коллектива Даниил Петровский сообщил, что это журналистская утка и на самом деле музыкант чувствует себя хорошо.