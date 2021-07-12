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Директор группы "Пилот" назвал уткой сообщения о госпитализации Ильи Чёрта

Музыкант проходил плановое обследование, и с его здоровьем всё в порядке, сообщил Даниил Петровский.

12 июля, 17:14
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/tori232?z=photo6962831_331353068/album6962831_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Кнабенгоф</a></p>

Фото © VK / Илья Кнабенгоф

Сообщения о том, что лидера группы "Пилот" Илью Чёрта госпитализировали и он находится в реанимации после операции на сердце, не соответствуют действительности. Директор коллектива Даниил Петровский сообщил, что это журналистская утка и на самом деле музыкант чувствует себя хорошо.

"Он проходил плановое обследование, со здоровьем всё в порядке", — рассказал Петровский телеканалу "Звезда".

Он добавил, что лидер группы активно ведёт свою страницу "ВКонтакте" и, если бы Илья находился в реанимации, вряд ли смог писать, публиковать и комментировать посты.

Ранее стало известно, что музыкант, основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии. На протяжении пяти дней врачи пытаются вывести его из комы, артист открывает глаза, но в сознание не приходит.
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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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