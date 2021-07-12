"Всё непостоянно": Звезда сериала "Чики" объявила о разводе с мужем
При этом она рассказала своим поклонникам в Сети, что важно ценить момент и людей, которые находятся рядом.
Фото © Instagram / barbaraska_92
Российская актриса, 29-летняя звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова заявила, что разводится с мужем, оператором Евгением Козловым. Как пишет издание "Дни.ру", процесс по расторжению брака был назначен на 12 июля. По иронии судьбы это дата их знакомства.
Отмечается, что Варвара и Евгений впервые встретились десять лет назад. Шмыкова говорит, что "всё в жизни непостоянно" и не на всё удаётся повлиять. Единственное, что остаётся, считает Варвара, — это ценить момент и людей, которые находятся рядом.
"В этот день мы познакомились десять лет назад, и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод. Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь. Мы меняемся каждый день, и это прекрасно", — написала она в "Инстаграме".
Ранее стало известно о разводе Александра и Маси Шпак. Они поженились в 2015 году и как могли наслаждались семейным счастьем. Однако отношения дали трещину, чего не могли не заметить пользователи. А теперь и сами супруги признались, что они расстаются.
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