Российская актриса, 29-летняя звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова заявила, что разводится с мужем, оператором Евгением Козловым. Как пишет издание "Дни.ру", процесс по расторжению брака был назначен на 12 июля. По иронии судьбы это дата их знакомства.

Отмечается, что Варвара и Евгений впервые встретились десять лет назад. Шмыкова говорит, что "всё в жизни непостоянно" и не на всё удаётся повлиять. Единственное, что остаётся, считает Варвара, — это ценить момент и людей, которые находятся рядом.

"В этот день мы познакомились десять лет назад, и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод. Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь. Мы меняемся каждый день, и это прекрасно", — написала она в "Инстаграме".