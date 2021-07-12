Неделя в коме: Олег Меньшиков рассказал, как врачи вытащили его с того света
Именно так своё состояние описывает сам артист, у которого возникли осложнения во время операции несколько месяцев назад.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков признался, что впал в кому и едва не умер после операции полгода назад. Шокирующими подробностями произошедшего он поделился в интервью Светлане Бондарчук в её шоу на YouTube. Состояние актёра было настолько плохим, что врачи готовили его жену к худшему.
"У меня была запланирована операция, которая ничего страшного не представляла. Но, как сейчас говорят, что-то пошло не так. Пошло не так до такой степени, что у меня падает давление, останавливается сердце — и я неделю в коме", — рассказал Меньшиков.
По словам актёра, врачи его "вытащили с того света", за что он им глубоко благодарен. При этом он признался, что, пребывая между жизнью и смертью, он не видел "никаких тоннелей" или света в конце.
"Я помню, что я летал: я был на премьерах, я был в космосе, я был на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами", — вспоминает Меньшиков.
Олег Меньшиков — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог. Его прославила роль Костика из ещё советской музыкальной драмы "Покровские ворота". Зрители помнят его по ролям барона де Сигоньяк из "Капитана Фракасса", Синицына из мелодрамы "Мой любимый клоун", энкавэдэшника Мити из "Утомлённых солнцем" и прапорщика Сани из "Кавказского пленника". С 2012 года является художественным руководителем и директором Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Подробнее о творческой биографии Олега Евгеньевича читайте на сайте uznayvse.ru.
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