Народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков признался, что впал в кому и едва не умер после операции полгода назад. Шокирующими подробностями произошедшего он поделился в интервью Светлане Бондарчук в её шоу на YouTube. Состояние актёра было настолько плохим, что врачи готовили его жену к худшему.

"У меня была запланирована операция, которая ничего страшного не представляла. Но, как сейчас говорят, что-то пошло не так. Пошло не так до такой степени, что у меня падает давление, останавливается сердце — и я неделю в коме", — рассказал Меньшиков.

По словам актёра, врачи его "вытащили с того света", за что он им глубоко благодарен. При этом он признался, что, пребывая между жизнью и смертью, он не видел "никаких тоннелей" или света в конце.

"Я помню, что я летал: я был на премьерах, я был в космосе, я был на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами", — вспоминает Меньшиков.