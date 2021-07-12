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ВОЗ фиксирует рост заболеваемости ковидом четвёртую неделю подряд

По словам главы организации, ситуация значительно хуже там, где мало доз вакцин, но пандемия "не закончилась нигде".

12 июля, 16:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эпидемиологическая ситуация в связи с пандемией коронавируса ухудшается. По его словам, на протяжении четырёх недель организация фиксирует рост числа заболеваний ковидом.

При этом ситуация значительно хуже в тех странах, где мало доз вакцин, однако пандемия "не закончилась нигде".

"Этот рост был зарегистрирован во всех [шести] регионах ВОЗ, кроме одного. После десяти недель снижения смертность также выросла", рассказал Гебреисус.

По его словам, штамм "дельта" в силу своей высокой заразности встречается всё чаще. Гебреисус считает необходимым обеспечить вакциной страны с низкими и средними доходами по каналам международного механизма COVAX. На следующей неделе ВОЗ и Всемирная торговая организация планируют собрать руководителей государственного и частного секторов для обсуждения нехватки и неравенства в доступе к вакцинам и другим средствам в сфере здравоохранения, сообщил он.

В ВОЗ заявили, что штамм "дельта" обнаружили в более чем 100 странах

В ВОЗ заявили, что штамм "дельта" обнаружили в более чем 100 странах

Ранее ВОЗ включила выявленный в России в январе 2021 года вариант коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга. Специалисты организации наблюдают и за мутациями, выявленными в Великобритании, США, Колумбии, Бразилии, Индонезии и на Филиппинах.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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