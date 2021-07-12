Минобрнауки признало за вузами право отстранить от работы непривитых сотрудников
Университеты несут ответственность за жизнь и здоровье своих студентов и работников во время учебного процесса, напомнили в ведомстве.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России руководство вузов имеет право не допускать к работе сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
"Руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Вузы несут ответственность за жизнь и здоровье своих студентов и сотрудников во время учебного процесса. Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников находится в рамках их компетенции, сообщает пресс-служба. Также в Минобрнауки отметили, что ведомство разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения CoViD-19.
Напомним, штаб Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принял решение не пускать на рабочие места сотрудников вуза, не прошедших вакцинацию, не переболевших коронавирусом и не имеющих медотвода.
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