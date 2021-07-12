Обматерившая гостей хозяйка опровергла информацию о том, что продолжает принимать гостей. Видео © LIFE

Хозяйка гостевого дома "Атмосфера" в Анапе, которая покрыла матом гостей, опровергла информацию о том, что продолжает работать и принимать туристов. Она сообщила Лайфу, что сейчас в доме живут только она, её родители и дети.

Татьяна отметила, что к ней приезжают и другие родственники, но гостят в доме бесплатно. По решению суда гостиницу "Атмосфера" закрыли, суд был назначен на 15 июля, однако его провели раньше, а владелица не успела устранить все недочёты. По словам хозяйки, оставшихся постояльцев она разместила в других гостиницах за собственные деньги.

Татьяна планирует не только привести свой отель в порядок и снова принимать там туристов, но и расширить гостиничную сеть по всему побережью. Сейчас она ведёт переговоры об открытии новых отелей и собирается выступить на конференции на тему ЛГБТ.

"Я, конечно же, понесла большие потери, большие убытки в бизнесе. Но тем не менее это не повод отчаиваться, не повод накладывать на себя руки. Нужно исправлять все недочёты, совершенствоваться... исправлять где-то себя... Я приняла падение, а теперь постараюсь взлететь", — сказала Татьяна.