"Стараюсь взлететь": Хозяйка-матерщинница из Анапы хочет создать сеть отелей
Она сообщила, что планирует привести его в порядок и расширить гостиничную сеть по всему побережью.
Обматерившая гостей хозяйка опровергла информацию о том, что продолжает принимать гостей. Видео © LIFE
Хозяйка гостевого дома "Атмосфера" в Анапе, которая покрыла матом гостей, опровергла информацию о том, что продолжает работать и принимать туристов. Она сообщила Лайфу, что сейчас в доме живут только она, её родители и дети.
Татьяна отметила, что к ней приезжают и другие родственники, но гостят в доме бесплатно. По решению суда гостиницу "Атмосфера" закрыли, суд был назначен на 15 июля, однако его провели раньше, а владелица не успела устранить все недочёты. По словам хозяйки, оставшихся постояльцев она разместила в других гостиницах за собственные деньги.
Татьяна планирует не только привести свой отель в порядок и снова принимать там туристов, но и расширить гостиничную сеть по всему побережью. Сейчас она ведёт переговоры об открытии новых отелей и собирается выступить на конференции на тему ЛГБТ.
"Я, конечно же, понесла большие потери, большие убытки в бизнесе. Но тем не менее это не повод отчаиваться, не повод накладывать на себя руки. Нужно исправлять все недочёты, совершенствоваться... исправлять где-то себя... Я приняла падение, а теперь постараюсь взлететь", — сказала Татьяна.
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Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Одна из отдыхающих рассказала, что на месте царила полная антисанитария (в частности, летала собачья шерсть), кроме того, были проблемы с розетками. Позже хозяйка гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов и рассказала, что отдыхающие её довели, из-за чего она и начала с ними грубо разговаривать. Она отметила, что слова были сказаны в "порыве усталости и гнева".
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