Акции Virgin Galactic выросли, а затем рухнули после полёта Брэнсона к границам космоса

Акции Virgin Galactic росли на торгах Мосбиржи более чем на 7% после того, как владелец компании Ричард Брэнсон совершил успешный полёт к границам космоса на космолёте Unity-22.

Так, в 11:55 акции Virgin Galaсtic выросли до 4015 рублей за бумагу, и в течение дня цена не опускалась ниже 3700. По данным на 18:00, стоимость ценных бумаг компании опустилась уже до 3257.