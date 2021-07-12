Акции Virgin Galactic выросли, а затем рухнули после полёта Брэнсона к границам космоса
По состоянию на 11:55 ценные бумаги оценивались в 4015 рублей, а к 18:00 их стоимость опустилась до 3257.
Кадр видео © Virgingalactic.com
Акции Virgin Galactic росли на торгах Мосбиржи более чем на 7% после того, как владелец компании Ричард Брэнсон совершил успешный полёт к границам космоса на космолёте Unity-22.
Так, в 11:55 акции Virgin Galaсtic выросли до 4015 рублей за бумагу, и в течение дня цена не опускалась ниже 3700. По данным на 18:00, стоимость ценных бумаг компании опустилась уже до 3257.
Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. Старт корабля Брэнсона состоялся с задержкой — в 17:40 по московскому времени. Миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля. Сам Безос, а также глава SpaceX Илон Маск уже поздравили Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.
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