Путин заявил о недопустимости использования против РФ её исторических территорий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что исторические территории страны и проживающие на них люди не должны использоваться против России. Об этом он написал в статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Рос­сия", нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", — подчеркнул президент.