Путин заявил о недопустимости использования против РФ её исторических территорий
Глава государства при этом отметил, что все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", Москве понятны.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что исторические территории страны и проживающие на них люди не должны использоваться против России. Об этом он написал в статье "Об историческом единстве русских и украинцев".
"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", — подчеркнул президент.
В тексте статьи Путин также назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства.
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