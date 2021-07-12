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Путин заявил о недопустимости использования против РФ её исторических территорий

Глава государства при этом отметил, что все ухищрения, связанные с проектом "анти-Рос­сия", Москве понятны.

12 июля, 14:57
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что исторические территории страны и проживающие на них люди не должны использоваться против России. Об этом он написал в статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Рос­сия", нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", — подчеркнул президент.

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

В тексте статьи Путин также назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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