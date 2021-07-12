Путин: Всё больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс
По мнению главы государства, урегулирование ситуации в регионе противоречит логике проекта "Анти-Россия".
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Попытки властей Украины навязать Донбассу порядки с помощью силы и угроз, а также невыполнение Минских договорённостей убеждают всё сильнее в том, что Киеву не нужен этот регион. Об этом в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" написал президент РФ Владимир Путин.
"Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами", — заявил глава государства.
Вторым пунктом Путин отметил, что итоги Минских соглашений, дающих реальный шанс на мирное восстановление целостности страны, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "Анти-Россия". По мнению президента, поддерживаться он может лишь на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага под протекторатом со стороны западных держав.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать конфликт в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможен полный разрыв отношений с регионом.
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