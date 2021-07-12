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Путин: Всё больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс

По мнению главы государства, урегулирование ситуации в регионе противоречит логике проекта "Анти-Россия".

12 июля, 14:46
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Попытки властей Украины навязать Донбассу порядки с помощью силы и угроз, а также невыполнение Минских договорённостей убеждают всё сильнее в том, что Киеву не нужен этот регион. Об этом в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" написал президент РФ Владимир Путин.

"Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами", — заявил глава государства.

Вторым пунктом Путин отметил, что итоги Минских соглашений, дающих реальный шанс на мирное восстановление целостности страны, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "Анти-Россия". По мнению президента, поддерживаться он может лишь на постоянном культивировании образа внутрен­него и внешнего врага под протекторатом со стороны запад­ных держав.

Киев выдвинул ультиматум продолжения переговоров по Донбассу

Киев выдвинул ультиматум продолжения переговоров по Донбассу

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать конфликт в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможен полный разрыв отношений с регионом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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