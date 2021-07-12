Путин оценил в десятки миллиардов долларов выгоду Украины от сотрудничества с Россией
По мнению российского лидера, экономическая связь была бы способна усиливать конкурентные преимущества и Москвы, и Киева.
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При сохранении экономических связей между Украиной и РФ положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Об этом в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" написал президент РФ Владимир Путин.
"Украина... сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", — отметил глава государства.
Президент напомнил, что в 1991–2013 годах только за счёт низких цен на газ Киев сэкономил более 82 миллиардов долларов. По мнению Путина, две страны десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации которой сегодня могли бы позавидовать страны ЕС. Он считает РФ и Украину естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнёрами. А такая тесная взаимосвязь, по его оценке, способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран.
Напомним, ранее, в ходе последней прямой линии с россиянами, глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Тогда же он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.
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