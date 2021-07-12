Путин оценил в десятки миллиардов долларов выгоду Украины от сотрудничества с Россией

При сохранении экономических связей между Украиной и РФ положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Об этом в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" написал президент РФ Владимир Путин.

"Украина... сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", — отметил глава государства.

Президент напомнил, что в 1991–2013 годах только за счёт низких цен на газ Киев сэкономил более 82 миллиардов долларов. По мнению Путина, две страны десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система, глубине коопе­рации которой сегодня могли бы позавидовать страны ЕС. Он считает РФ и Украину естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нёрами. А такая тесная взаимосвязь, по его оценке, способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран.