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Путин оценил в десятки миллиардов долларов выгоду Украины от сотрудничества с Россией

По мнению российского лидера, экономическая связь была бы способна усиливать конкурентные преимущества и Москвы, и Киева.

12 июля, 14:42
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

При сохранении экономических связей между Украиной и РФ положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Об этом в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" написал президент РФ Владимир Путин.

"Украина... сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", — отметил глава государства.

Президент напомнил, что в 1991–2013 годах только за счёт низких цен на газ Киев сэкономил более 82 миллиардов долларов. По мнению Путина, две страны десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система, глубине коопе­рации которой сегодня могли бы позавидовать страны ЕС. Он считает РФ и Украину естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нёрами. А такая тесная взаимосвязь, по его оценке, способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран.

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

Напомним, ранее, в ходе последней прямой линии с россиянами, глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Тогда же он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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