НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

Глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью на эту тему, в ходе последней прямой линии с россиянами.

12 июля, 14:13
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

На сайте Кремля опубликована статья президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языках.

Напомним, ранее, в ходе последней прямой линии с россиянами, глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Тогда же он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.

"За семь лет многое изменилось": Захарова нашла нестыковки в словах Зеленского о россиянах и украинцах

"За семь лет многое изменилось": Захарова нашла нестыковки в словах Зеленского о россиянах и украинцах

"Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим полити­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации", — такими словами начинается статья президента РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин заявил о недопустимости использования против РФ её исторических территорий

сегодня в 14:57

Путин напомнил про 1918 год тем, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление

сегодня в 14:46

Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи

сегодня в 14:31

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о договорном матче по футболу

сегодня в 15:18

"Выживают единицы": Врач-пульмонолог рассказал, что теперь ждёт певицу МакSим после известий о сепсисе

сегодня в 15:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1