С переводом: Опубликована статья Путина об Украине
Глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью на эту тему, в ходе последней прямой линии с россиянами.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ
На сайте Кремля опубликована статья президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языках.
Напомним, ранее, в ходе последней прямой линии с россиянами, глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Тогда же он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.
"За семь лет многое изменилось": Захарова нашла нестыковки в словах Зеленского о россиянах и украинцах
"Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации", — такими словами начинается статья президента РФ.
Комментариев: 0