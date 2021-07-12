На сайте Кремля опубликована статья президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языках.

Напомним, ранее, в ходе последней прямой линии с россиянами, глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Тогда же он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.