Астахов призвал арестовать "боксёра", нокаутировавшего женщину на глазах у ребёнка
Собеседник Лайфа считает возможным взыскать с нападавшего моральный ущерб из-за того, что мальчик получил моральную травму.
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Бывший уполномоченный по правам ребёнка, адвокат и телеведущий Павел Астахов убеждён, что надо добиваться ареста мужчины, который в Кирове одним ударом вырубил женщину на глазах у ребёнка. Об этом он заявил в разговоре с Лайфом.
"Судя по повреждению, была квалификация небольшой тяжести. Видимо, перестраховались следователи и не хотят выходить с арестом. Но, конечно, надо добиваться ареста такого человека, потому что он опасен. Тем более он не постеснялся ребёнка и в его присутствии нанёс телесные повреждения", — сказал Астахов.
Он отметил, что женщину должны опросить как потерпевшую и она должна заявить иск в рамках уголовного дела, и уже потом можно наложить ограничительные меры. По мнению юриста, в отношении злоумышленника следует избрать хотя бы домашний арест, чтобы он не имел возможности контакта с потерпевшей. Потому что в этом случае суд уже будет вправе запретить ему приближаться к женщине. Также он считает возможным взыскать с "боксёра" моральный ущерб из-за того, что ребёнок переживает и получил моральную травму.
Напомним, что инцидент произошёл 9 июля во дворе дома на улице Грибоедова. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что сначала мужчина что-то говорит женщине, а затем бьёт её кулаком по лицу на глазах у ребёнка. Пострадавшая, ударившись спиной о железное ограждение, падает на асфальт. Затем злоумышленник проверяет, в сознании ли она, что-то говорит и уходит. Позднее на допросе задержанный пояснил, что ударил знакомую, так как она якобы была пьяна.
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