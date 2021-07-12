Астахов призвал арестовать "боксёра", нокаутировавшего женщину на глазах у ребёнка

Бывший уполномоченный по правам ребёнка, адвокат и телеведущий Павел Астахов убеждён, что надо добиваться ареста мужчины, который в Кирове одним ударом вырубил женщину на глазах у ребёнка. Об этом он заявил в разговоре с Лайфом.

"Судя по повреждению, была квалификация небольшой тяжести. Видимо, перестраховались следователи и не хотят выходить с арестом. Но, конечно, надо добиваться ареста такого человека, потому что он опасен. Тем более он не постеснялся ребёнка и в его присутствии нанёс телесные повреждения", — сказал Астахов.

Он отметил, что женщину должны опросить как потерпевшую и она должна заявить иск в рамках уголовного дела, и уже потом можно наложить ограничительные меры. По мнению юриста, в отношении злоумышленника следует избрать хотя бы домашний арест, чтобы он не имел возможности контакта с потерпевшей. Потому что в этом случае суд уже будет вправе запретить ему приближаться к женщине. Также он считает возможным взыскать с "боксёра" моральный ущерб из-за того, что ребёнок переживает и получил моральную травму.