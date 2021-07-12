Камеры сняли жёсткое столкновение двух мотоциклов в Петербурге
Источник сообщил Лайфу, что в результате ДТП никто серьёзно не пострадал.
В Питере два человека слетели с мотоцикла после столкновения. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте столкнулись мотоциклы, в результате чего два человека слетели с транспорта. На видео запечатлено, как один из пострадавших не может самостоятельно встать после падения.
Как сообщил Лайфу источник, после ДТП два человека были доставлены в больницу. Мотоциклист, в которого влетели, серьёзно не пострадал.
Ранее сообщалось, что автомобиль "Порше", который 11 июля сгорел в посёлке Стрельцово Ленинградской области, принадлежал 36-летнему блогеру, гонщику и бизнесмену Ивану Куренбину. Также стала известна личность девушки, которая вместе с ним погибла в ДТП.
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