Камеры сняли жёсткое столкновение двух мотоциклов в Петербурге

В Питере два человека слетели с мотоцикла после столкновения. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте столкнулись мотоциклы, в результате чего два человека слетели с транспорта. На видео запечатлено, как один из пострадавших не может самостоятельно встать после падения.

Как сообщил Лайфу источник, после ДТП два человека были доставлены в больницу. Мотоциклист, в которого влетели, серьёзно не пострадал.