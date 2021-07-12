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Камеры сняли жёсткое столкновение двух мотоциклов в Петербурге

Источник сообщил Лайфу, что в результате ДТП никто серьёзно не пострадал.

12 июля, 13:47

В Питере два человека слетели с мотоцикла после столкновения. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте столкнулись мотоциклы, в результате чего два человека слетели с транспорта. На видео запечатлено, как один из пострадавших не может самостоятельно встать после падения.

Как сообщил Лайфу источник, после ДТП два человека были доставлены в больницу. Мотоциклист, в которого влетели, серьёзно не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Порше", который 11 июля сгорел в посёлке Стрельцово Ленинградской области, принадлежал 36-летнему блогеру, гонщику и бизнесмену Ивану Куренбину. Также стала известна личность девушки, которая вместе с ним погибла в ДТП.

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В Москве таксист насмерть сбил мотоциклиста на МКАД

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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