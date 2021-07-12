СМИ: "Милан" готов взять в аренду лидера ЦСКА
Никола Влашич (слева) и Ильзат Ахметов. Фото © ПФК ЦСКА
В прошлом году предложение «Зенита» в 40 миллионов евро за футболиста армейский клуб отклонил.
"Милан" продолжает вести переговоры о трансфере лидера ЦСКА Николы Влашича. Информацию об этом передаёт MilanNews.it со ссылкой на телеканал Sky Sports Italia.
Сообщается, что итальянский клуб предпочёл бы арендовать хорватского полузащитника с правом выкупа его контракта. При этом "Милан" также готов рассмотреть вариант с арендой и обязательным выкупом.
На прошлой неделе журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщал, что в ЦСКА насчёт возможного перехода Влашича обращался технический директор "Милана" Паоло Мальдини.
Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.
В прошлом году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский клуб предлагал ЦСКА сначала 25 миллионов евро, а затем — 40 миллионов, однако получил отказ от армейцев.
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