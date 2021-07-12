СМИ: "Милан" готов взять в аренду лидера ЦСКА

В прошлом году предложение «Зенита» в 40 миллионов евро за футболиста армейский клуб отклонил.

"Милан" продолжает вести переговоры о трансфере лидера ЦСКА Николы Влашича. Информацию об этом передаёт MilanNews.it со ссылкой на телеканал Sky Sports Italia.

Сообщается, что итальянский клуб предпочёл бы арендовать хорватского полузащитника с правом выкупа его контракта. При этом "Милан" также готов рассмотреть вариант с арендой и обязательным выкупом.

На прошлой неделе журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщал, что в ЦСКА насчёт возможного перехода Влашича обращался технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.