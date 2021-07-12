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Опубликовано 12 июля 2021, 13:46

СМИ: "Милан" готов взять в аренду лидера ЦСКА

Никола Влашич (слева) и Ильзат Ахметов. Фото © ПФК ЦСКА

Никола Влашич (слева) и Ильзат Ахметов. Фото © ПФК ЦСКА

В прошлом году предложение «Зенита» в 40 миллионов евро за футболиста армейский клуб отклонил.

"Милан" продолжает вести переговоры о трансфере лидера ЦСКА Николы Влашича. Информацию об этом передаёт MilanNews.it со ссылкой на телеканал Sky Sports Italia.

Сообщается, что итальянский клуб предпочёл бы арендовать хорватского полузащитника с правом выкупа его контракта. При этом "Милан" также готов рассмотреть вариант с арендой и обязательным выкупом.

На прошлой неделе журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщал, что в ЦСКА насчёт возможного перехода Влашича обращался технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

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Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.

В прошлом году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский клуб предлагал ЦСКА сначала 25 миллионов евро, а затем — 40 миллионов, однако получил отказ от армейцев.

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Роман Фейгин
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