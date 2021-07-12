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На стадионе и в раздевалке: УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

"Скуадра адзурра" завоевала трофей второй раз в истории и впервые с 1968 года.

12 июля, 13:35
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/robymancio/status/1414359476103172097/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

УЕФА опубликовал в "Твиттере" видео празднований сборной Италии после триумфа на Евро-2020. Футболисты и тренеры отмечали победу и на стадионе, и в раздевалке.

Встреча со сборной Англии состоялась накануне на лондонском стадионе "Уэмбли". Итальянцы выиграли матч со счётом 1:1 (по пенальти 3:2).

Видео © Twitter / UEFA EURO 2020

Для "Скуадры адзурры" трофей стал вторым в истории чемпионатов Европы. Впервые команда выиграла турнир в 1968 году.

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Лучшим игроком Евро-2020 признали вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму. В финале он отбил два удара соперников в послематчевой серии пенальти.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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