А в тюрьме сидят русские: Английские фанаты вели себя как свиньи и чуть не испортили Евро-2020 Впрочем, были и те поклонники родоначальников футбола, которые пытались культурно поддерживать своих. 12 июля, 12:23 Фото © Getty Images / Martin Pope / SOPA Images / LightRocket

Месячный футбольный марафон под названием Евро-2020 подошёл к концу. Поклонники спорта номер один возвращаются к привычному ритму жизни и начинают скучать по турниру. Праздник футбола удался на славу! Однако были и те, кто всячески если не хотел, то всеми своими действиями пытался его испортить. Речь об английских фанатах, которые снова показали всему миру, как "умеют болеть".

Плачущая девочка или "маленькая нацистка"

Стоит отметить, что английские болельщики на этом Евро были в самом привилегированном положении. За весь турнир им лишь однажды нужно было покинуть Лондон — речь о матче против Украины, который прошёл в Риме. Все остальные игры "львы" провели на "Уэмбли". Причём матчи группового этапа обошлись без каких-либо существенных скандалов. Зато в плей-офф британские болельщики начали уходить в отрыв.

К примеру, в 1/8 финала, когда Англия играла с Германией, досталось маленькой девочке в футболке немецкой сборной. Та сильно расплакалась в конце матча и попала в эфир, однако для британских фанатов она стала словно красной тряпкой для быка. Те тут же начали ещё сильнее кричать и свистеть, а соцсети после эпизода бурлили далеко не самыми лестными сообщениями в её адрес.

The little German girl crying cos Germany are losing is the most heartbreaking thing you will see today, Football is more than just a game. 🥺#EURO2020 #ENGGER #GER #ENG pic.twitter.com/dxC8jQfZlM — Roshan Rai (@ItsRoshanRai) June 29, 2021

— Плачь, маленькая нацистка, — написал один из пользователей.

— Никогда в жизни я не чувствовал большей гордости за то, что я англичанин, когда услышал, как паб, полный людей, взорвался радостью при виде десятилетней немецкой девочки, плачущей в толпе, — отмечал другой комментатор.

В итоге дошло до того, что осуждать британских болельщиков принялся почётный президент "Баварии" Ули Хёнесс. Правда, тут тоже был небольшой политический момент. По признанию Хёнесса, происходило это во-многом из-за Брексита.

— Когда маленькая девочка в футболке сборной Германии плачет, а весь стадион орёт на неё, или когда весь стадион освистывает гимн Дании — это не тот спортивный дух, о котором всегда говорят англичане. <...> Поведение англичан вызывает антипатию, — подчеркнул Хенесс.

Освистали гимн, ослепили вратаря

В полуфинале, который проходил на "Уэмбли", английские фанаты тоже отметились. Матч против сборной Дании получился крайне драматичным, но тем не менее зачем нужно было освистывать гимн скандинавской страны? Или же пытаться лазером ослепить голкипера датчан Шмейхеля в момент решающего пенальти. Это, кстати, не помогло.

В итоге УЕФА наказал Англию штрафом в размере 30 тысяч евро. Чтобы вы понимали, насколько это смешно и мало: Венгрия ближайшие три домашних матча проведёт без болельщиков. И всё из-за гомофобии и расизма местных болельщиков. Видимо, теперь оскорбить сексуальные меньшинства — куда более серьёзное преступление, чем попытка лазером лишить страну финала её мечты.

Драки с итальянцами и Лондон в мусоре

В день финальной игры против Италии английские фанаты начали устраивать праздник на улицах Лондона задолго до начала матча. Так, уже за десять часов местные болельщики решили выдвинуться в сторону "Уэмбли", естественно захватив с собой пиво.

Видео © Twitter / Paul Brown

Жарко возле стадиона было уже за восемь часов до начала игры. Англичане пели песни, пили пиво, жгли фаеры и петарды (причём иногда для этого использовали даже пятую точку) и славно проводили время. И было так не только возле стадиона, но и в центре Лондона. В итоге английская столица ещё до начала встречи превратилась в одну большую помойку, а УЕФА даже пришлось выступать со специальным заявлением.

🚨 | NEW: Bottles and Missiles being thrown Bottles thrown at Leicester Square, London



pic.twitter.com/bwa2by3XKT — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

— УЕФА решительно осуждает инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона "Уэмбли". Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях, — говорится в заявлении.

И ладно бы всё кончилось до матча и около стадиона. Перед финалом у "Уэмбли" образовалась самая настоящая давка, а сотни фанатов, у которых не было билета, попытались прорваться на арену. Впрочем, сотрудникам службы безопасности удалось урегулировать ситуацию, однако осадок остался.

Видео © Twitter / Paul Brown

Квинтэссенцией свинства, устроенного болельщиками, стали драки с фанатами итальянской сборной после матча. Ожидали ли вы чего-то другого после поражения Англии? Мы нет. В итоге 19 пострадавших полицейских и около 50 задержанных футбольных фанатов. Доставалось не только итальянцам, но и местным мусорным бакам и всему, что попадалось англичанам под руку.

Не сладко будет в ближайшие дни и трём футболистам, которые не забили свои удары в серии пенальти. Причём Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — футболисты темнокожие, а значит, не исключены и вспышки расизма в отношении игроков.

Сядет ли кто-то в тюрьму?

Тут нельзя не вспомнить историю из 2016 года, когда болельщики Англии и нашей сборной устроили настоящее побоище в Марселе. По версии западных СМИ, несколько сотен российских болельщиков напали на пару тысяч англичан. И, что самое удивительное, во всех столкновениях победа была именно за русскими. Впрочем, и пресса отмечала, что британцы были сильно пьяны, тогда как российские болельщики выглядели заметно трезвее.

В итоге два наших болельщика — Михаил Ивкин и Павел Косов — получили три и десять лет лишения свободы за нанесение тяжких побоев британцу Эндрю Бэйчу. При этом Ивкин уже вышел на свободу, а Косов продолжает отбывать срок во французской тюрьме.

Любопытно, что дрались не только наши. Да и беспорядки устраивали тоже поклонники обеих команд, однако в тюрьме лишь россияне. Явно и в этот раз англичанам всё сойдёт с рук. И расизм, и драки, и оскорбления. Англичане в очередной раз вели себя как свиньи на празднике футбола. Видимо, так будет и на следующих турнирах.

Авторы Шамиль Гаджиев