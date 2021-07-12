"Самая слабая в футболе": Украинский тренер назвал сборную России "приятным разочарованием" Евро-2020
Напомним, наша национальная команда не смогла выйти в плей-офф, уступив на групповом этапе Бельгии и Дании.
Фото © РФС
Украинский тренер и бывший наставник "Александрии" Владимир Шаран назвал сборную России "приятным разочарованием" завершившегося Евро-2020. Об этом сообщает Fanday.net.
"Наибольшим разочарованием на Евро-2020 для меня стала сборная России. Причём приятным разочарованием. Настолько много пиара было у неё перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! <...> Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе", — отметил Шаран.
По его мнению, российский футбол сейчас находится в кризисе, из которого не видно выхода.
Напомним, сборная России провалилась на завершившемся Евро-2020, заняв четвёртое место в своей группе. Нашими соперниками стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. По итогам турнира своего поста лишился главный тренер сборной Станислав Черчесов.
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