НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Самая слабая в футболе": Украинский тренер назвал сборную России "приятным разочарованием" Евро-2020

Напомним, наша национальная команда не смогла выйти в плей-офф, уступив на групповом этапе Бельгии и Дании.

12 июля, 12:07
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Украинский тренер и бывший наставник "Александрии" Владимир Шаран назвал сборную России "приятным разочарованием" завершившегося Евро-2020. Об этом сообщает Fanday.net.

"Наибольшим разочарованием на Евро-2020 для меня стала сборная России. Причём приятным разочарованием. Настолько много пиара было у неё перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! <...> Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе", — отметил Шаран.

По его мнению, российский футбол сейчас находится в кризисе, из которого не видно выхода.

Позор России, приступ Эриксена и автоголы: Каким мы запомним завершившийся Евро-2020

Позор России, приступ Эриксена и автоголы: Каким мы запомним завершившийся Евро-2020

Напомним, сборная России провалилась на завершившемся Евро-2020, заняв четвёртое место в своей группе. Нашими соперниками стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. По итогам турнира своего поста лишился главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Подмосковье тренер по плаванию обозвала десятилетнюю воспитанницу "бомжихой"

сегодня в 11:46

Песков заявил, что российским футболом должны заниматься профессионалы, а не Кремль

сегодня в 10:18

"Я убью тебя и твою миссис": Макгрегор угрожал Пуарье во время боя на турнире UFC

сегодня в 11:43
Life

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%

сегодня в 12:04

Пятеро детей и один взрослый попали в больницу с отравлением из аквапарка в Казани

сегодня в 12:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1