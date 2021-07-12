"Наибольшим разочарованием на Евро-2020 для меня стала сборная России. Причём приятным разочарованием. Настолько много пиара было у неё перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! <...> Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе", — отметил Шаран.