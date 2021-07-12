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"Мне нужно отдохнуть": Главный тренер сборной Англии по футболу пока не будет вести переговоры о продлении контракта

На Евро-2020 его команда выиграла серебряные медали, уступив в финале в серии пенальти итальянцам.

12 июля, 13:10
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1414296335927369733" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в ближайшее время не будет вести переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает Sky Sports.

На Евро-2020 его команда выиграла серебряные медали, уступив в финале итальянцам — 1:1 (по пенальти 2:3). Соглашение Саутгейта рассчитано до 31 июля 2022 года.

"Сейчас неподходящее время для таких переговоров. Мне нужно отдохнуть и проанализировать итоги Евро-2020. Хотя мне, конечно, хотелось бы повезти сборную на чемпионат мира в Катар", — заявил Саутгейт.

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В отборочном турнире ЧМ-2022 англичане играют в группе с Венгрией, Албанией, Польшей, Андоррой и Сан-Марино. Прямую путёвку в финальный турнир получит только победитель группы. Команда, которая займёт второе место, сыграет в стыковых матчах.

Финальный турнир ЧМ-2022 пройдёт в ноябре-декабре в Катаре. Для того чтобы повезти на него сборную Англии, Саутгейту необходимо продлить контракт.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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