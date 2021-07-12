"Этому нет места ни в футболе, ни в обществе": УЕФА осудил расистские оскорбления футболистов сборной Англии после финала Евро-2020
В решающем матче родоначальники футбола уступили итальянской команде — 1:1 (по пенальти 2:3).
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
УЕФА осудил расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии в соцсетях после финала Евро-2020 и призывал к суровому наказанию виновных. Об этом сообщается в "Твиттере" организации.
"УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро. Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем Английскую футбольную ассоциацию сурово наказать виновных", — говорится в сообщении пресс-службы.
Финал чемпионата Европы состоялся накануне на лондонском стадионе "Уэмбли". Победу со счётом 1:1 (по пенальти 3:2) одержали итальянцы. В послематчевой серии свои попытки не реализовали темнокожие футболисты англичан Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
После окончания встречи все трое подверглись расистским оскорблениям в соцсетях. Неприемлемые высказывания болельщиков уже осудили в сборной Англии и футбольной ассоциации страны.
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