УЕФА осудил расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии в соцсетях после финала Евро-2020 и призывал к суровому наказанию виновных. Об этом сообщается в "Твиттере" организации.

"УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро. Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем Английскую футбольную ассоциацию сурово наказать виновных", — говорится в сообщении пресс-службы.

Финал чемпионата Европы состоялся накануне на лондонском стадионе "Уэмбли". Победу со счётом 1:1 (по пенальти 3:2) одержали итальянцы. В послематчевой серии свои попытки не реализовали темнокожие футболисты англичан Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.