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"Этому нет места ни в футболе, ни в обществе": УЕФА осудил расистские оскорбления футболистов сборной Англии после финала Евро-2020

В решающем матче родоначальники футбола уступили итальянской команде — 1:1 (по пенальти 2:3).

12 июля, 12:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1414373527852134400/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

УЕФА осудил расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии в соцсетях после финала Евро-2020 и призывал к суровому наказанию виновных. Об этом сообщается в "Твиттере" организации.

"УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро. Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем Английскую футбольную ассоциацию сурово наказать виновных", говорится в сообщении пресс-службы.

Английские фанаты напали на итальянских болельщиков в Лондоне после поражения в финале Евро-2020

Английские фанаты напали на итальянских болельщиков в Лондоне после поражения в финале Евро-2020

Финал чемпионата Европы состоялся накануне на лондонском стадионе "Уэмбли". Победу со счётом 1:1 (по пенальти 3:2) одержали итальянцы. В послематчевой серии свои попытки не реализовали темнокожие футболисты англичан Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

После окончания встречи все трое подверглись расистским оскорблениям в соцсетях. Неприемлемые высказывания болельщиков уже осудили в сборной Англии и футбольной ассоциации страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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