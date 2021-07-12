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Лавров заявил, что Судан готовится к ратификации соглашения о создании базы ВМФ РФ

Соглашение предполагает, что Москва сможет размещать в Красном море до четырёх кораблей одновременно.

12 июля, 13:36
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Судан готовится к процессу ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Судана Мариям аль-Махди.

"Мы этот вопрос обсуждали. Мы проинформировали о том, что в России начался процесс ратификации. Госпожа министр сообщила, что в Судане также готовят начало процесса ратификации. И он будет осуществлён в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в суданском парламенте", — заявил он.

Путин внёс в Госдуму соглашение с Суданом о создании базы ВМФ

Путин внёс в Госдуму соглашение с Суданом о создании базы ВМФ

Ранее Лайф рассказывал, что ещё в ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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