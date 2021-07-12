Лавров заявил, что Судан готовится к ратификации соглашения о создании базы ВМФ РФ

Судан готовится к процессу ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Судана Мариям аль-Махди.

"Мы этот вопрос обсуждали. Мы проинформировали о том, что в России начался процесс ратификации. Госпожа министр сообщила, что в Судане также готовят начало процесса ратификации. И он будет осуществлён в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в суданском парламенте", — заявил он.