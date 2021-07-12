Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о прекращении работы с "лондонским списком". Речь идёт о перечне российских бизнесменов, которые уехали за рубеж из-за уголовного преследования на родине.

По словам Титова, за последние три года в Россию вернулись 12 бизнесменов из "лондонского списка", ещё по десяти предпринимателям велись персональные переговоры. Всего же, по данным бизнес-омбудсмена, не менее 136 человек были готовы вернуться в Россию на условиях отказа властей от предварительного заключения, однако Генпрокуратура гарантировать этого не может.

"В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращён в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу", — доложил в понедельник Титов.