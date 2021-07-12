НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нет гарантий: Титов доложил Путину о прекращении работы с "лондонским списком"

По словам бизнес-омбудсмена, Генпрокуратура не смогла поручиться, что предпринимателей не будут задерживать по возвращении в Россию.

12 июля, 13:29

Фото © Kremlin.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о прекращении работы с "лондонским списком". Речь идёт о перечне российских бизнесменов, которые уехали за рубеж из-за уголовного преследования на родине.

По словам Титова, за последние три года в Россию вернулись 12 бизнесменов из "лондонского списка", ещё по десяти предпринимателям велись персональные переговоры. Всего же, по данным бизнес-омбудсмена, не менее 136 человек были готовы вернуться в Россию на условиях отказа властей от предварительного заключения, однако Генпрокуратура гарантировать этого не может.

"В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращён в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу", — доложил в понедельник Титов.

Миллиардер из гвоздей: как бывший замминистра связи стал лондонским олигархом

Миллиардер из гвоздей: как бывший замминистра связи стал лондонским олигархом

Напомним, что речь на встрече в Кремле также шла об эффективности мер, которые принимались государством для поддержки бизнеса на фоне пандемии. По словам Титова, во второй половине 2020 года малый и средний бизнес практически восстановились, а вот первый квартал 2021 года оказался не таким успешным.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин попросил "заправского бюрократа" Титова оценить эффективность поддержки бизнеса в пандемию

сегодня в 11:31

Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество

1 июля, 15:00

Лавров заявил, что Судан готовится к ратификации соглашения о создании базы ВМФ РФ

сегодня в 13:36

На стадионе и в раздевалке: УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

сегодня в 13:35

Шанс оказать давление: Политолог объяснил срочную операцию ЕС на границе Литвы и Белоруссии

сегодня в 13:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1