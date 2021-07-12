Нет гарантий: Титов доложил Путину о прекращении работы с "лондонским списком"
По словам бизнес-омбудсмена, Генпрокуратура не смогла поручиться, что предпринимателей не будут задерживать по возвращении в Россию.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о прекращении работы с "лондонским списком". Речь идёт о перечне российских бизнесменов, которые уехали за рубеж из-за уголовного преследования на родине.
По словам Титова, за последние три года в Россию вернулись 12 бизнесменов из "лондонского списка", ещё по десяти предпринимателям велись персональные переговоры. Всего же, по данным бизнес-омбудсмена, не менее 136 человек были готовы вернуться в Россию на условиях отказа властей от предварительного заключения, однако Генпрокуратура гарантировать этого не может.
"В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращён в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу", — доложил в понедельник Титов.
Напомним, что речь на встрече в Кремле также шла об эффективности мер, которые принимались государством для поддержки бизнеса на фоне пандемии. По словам Титова, во второй половине 2020 года малый и средний бизнес практически восстановились, а вот первый квартал 2021 года оказался не таким успешным.
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