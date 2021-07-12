Путин попросил "заправского бюрократа" Титова оценить эффективность поддержки бизнеса в пандемию

Президент Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в России Борисом Титовым. Глава государства попросил собеседника дать оценку эффективности мер, которые принимались государством для поддержки бизнеса на фоне пандемии.

"Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не всё нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя", — высказался в ответ бизнес-омбудсмен.

Путин при этом обратил внимание, что Титов принёс в качестве доклада две большие подшивки бумаг.

"Вы прям как заправский бюрократ — столько бумаг", — заметил глава государства.

Титов пояснил, что проблем в его сфере, к сожалению, много, "поэтому и доклад большой". По словам бизнес-омбудсмена, во второй половине 2020 года практически восстановился малый и средний бизнес, однако первый квартал 2021 года оказался не таким успешным, связав это с экономией граждан.