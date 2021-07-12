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Жителям Подмосковья временно запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

Все силы и средства пожаротушения в регионе приведены в состояние повышенной готовности.

12 июля, 11:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Московской области с 12 по 19 июля запретили гражданам посещать леса лесного фонда региона из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса", — сказано в записи.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей. Должностные лица при этом заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 300 до 500 тысяч. Как отметил заместитель председателя правительства области, министр экологии и природопользования Андрей Разин, такая мера необходима из-за установления в лесах высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствия улучшения пожароопасной обстановки в ближайшие пять дней.

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По словам председателя комитета лесного хозяйства Елены Казимир, в филиалах лесничеств усилено патрулирование, а на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях организовано ежедневное дежурство ответственных лиц. Также создана система контрольно-пропускных пунктов, лесные дороги планируется перекрыть шлагбаумами, а все силы и средства пожаротушения, включая резервные, приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, сейчас в России установилась сложная ситуация с лесными пожарами. Например, в Тольятти из-за крупного природного возгорания объявлен режим ЧС, по факту поджога возбуждено уголовное дело. В Челябинской области площадь пожаров составляет 14 тысяч гектаров, а в районе Чукотки также ввели режим чрезвычайной ситуации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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