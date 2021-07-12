Жителям Подмосковья временно запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

Власти Московской области с 12 по 19 июля запретили гражданам посещать леса лесного фонда региона из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса", — сказано в записи.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей. Должностные лица при этом заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 300 до 500 тысяч. Как отметил заместитель председателя правительства области, министр экологии и природопользования Андрей Разин, такая мера необходима из-за установления в лесах высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствия улучшения пожароопасной обстановки в ближайшие пять дней.