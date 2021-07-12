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Психолог объяснила, почему за измены следует наказывать рублём

По словам эксперта, партнёр должен понимать, что неверность повлечёт за собой определённые неприятные для него последствия.

12 июля, 11:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер рассказала, как реагировать на мужские измены. По её словам, нужно всегда выяснять в разговоре один на один причину предательства.

При этом мужчина обязан загладить свою вину, а извинения должны обойтись ему значительными финансовыми вложениями. По словам Миллер, это нужно для того, чтобы он понял, что измена повлечёт за собой определённые неприятные для него последствия.

"Если это среднестатистический работник офиса, то здесь, к примеру, можно говорить о шубе или какой-то поездке в хорошее место. Если этот человек, например, владелец нефтяного завода, то здесь должно быть нечто более ценное", — рассказала психолог РИА "ФАН".
Она подчёркивает, что цена подарка должна немного превышать возможности мужчины, чтобы он потрудился. Однако независимо от того, изменяли женщине или нет, психолог советует прекрасному полу работать над своей самооценкой, чтобы легче пережить неверность партнёра, если это произойдёт.
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Ранее психотерапевт перечислила отличия мужских и женских измен. Не стоит считать, что причина подобных проблем кроется в каких-то внешних изменениях, предупредила сексолог. Специалист убеждена, что корни всегда растут из взаимоотношений в паре.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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