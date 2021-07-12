Партия "Зелёные" привезла ёлочку и документы в ЦИК на Tesla

Партия "Зелёные" необычным и экологичным способом подала в ЦИК документы для заверения списка на выборы в Государственную думу. Коробки с документами привёз на самом экологически чистом автомобиле в мире — Tesla model X — сопредседатель партии "Зелёные" лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин.

Также в подарок сотрудникам ЦИК "Зелёные" привезли живую ёлочку — как символ экологической партии и "призыв к поддержке разнообразия политического ландшафта России".









"Мы против непрофессиональных и алчных людей во власти. Настало время формирования экологической фракции в Госдуме. Мы имеем право требовать принятия законов, защищающих наше с вами здоровье, а не чей-то бизнес", — заявил председатель партии Андрей Нагибин.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Партия "Зелёные" приняла решение о выдвижении 233 кандидатов по федеральному списку и 95 кандидатов — по одномандатным округам. Общефедеральная часть списка будет состоять из десяти кандидатов. Так, в первую пятёрку вошли председатель политсилы Андрей Нагибин, лётчик-космонавт Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава отделения партии в Башкирии Руфина Шагапова, а также член президиума центрального совета "зелёных" Александра Кудзагова.