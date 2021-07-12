НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Партия "Зелёные" привезла ёлочку и документы в ЦИК на Tesla

Политсила приняла решение о выдвижении на сентябрьских выборах в Госдуму 233 кандидатов по федеральному списку и 95 кандидатов — по одномандатным округам.

12 июля, 13:22
<p>Фото © <a href="https://partygreen.ru/zelyonye-privezut-dokumenty-v-cik-na-tesle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">partygreen.ru</a></p>

Фото © partygreen.ru

Партия "Зелёные" необычным и экологичным способом подала в ЦИК документы для заверения списка на выборы в Государственную думу. Коробки с документами привёз на самом экологически чистом автомобиле в мире — Tesla model X — сопредседатель партии "Зелёные" лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин.

Также в подарок сотрудникам ЦИК "Зелёные" привезли живую ёлочку — как символ экологической партии и "призыв к поддержке разнообразия политического ландшафта России".

  • Фото © partygreen.ru
    Фото © partygreen.ru
  • Фото © partygreen.ru
    Фото © partygreen.ru
  • Фото © partygreen.ru
    Фото © partygreen.ru
  • Фото © partygreen.ru
    Фото © partygreen.ru

Фото © partygreen.ru

1 / 4

"Мы против непрофессиональных и алчных людей во власти. Настало время формирования экологической фракции в Госдуме. Мы имеем право требовать принятия законов, защищающих наше с вами здоровье, а не чей-то бизнес", — заявил председатель партии Андрей Нагибин.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Партия "Зелёные" приняла решение о выдвижении 233 кандидатов по федеральному списку и 95 кандидатов — по одномандатным округам. Общефедеральная часть списка будет состоять из десяти кандидатов. Так, в первую пятёрку вошли председатель политсилы Андрей Нагибин, лётчик-космонавт Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава отделения партии в Башкирии Руфина Шагапова, а также член президиума центрального совета "зелёных" Александра Кудзагова.

"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"

"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"

По словам Кудзаговой, федеральная десятка партии представлена "зелёными" лидерами России, ведущими экспертами в области экологии, общественно-политических отношений и социальных коммуникаций. В их числе — Герой России, доктор наук и три кандидата наук, победители международных и всероссийских экологических конкурсов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бундестаг отклонил резолюцию "Зелёных" с призывом отказаться от "Северного потока – 2"

10 июня, 22:13

ЦИК заверила списки кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму

вчера в 13:46

Лавров заявил, что Судан готовится к ратификации соглашения о создании базы ВМФ РФ

сегодня в 13:36

На стадионе и в раздевалке: УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

сегодня в 13:35

Нет гарантий: Титов доложил Путину о прекращении работы с "лондонским списком"

сегодня в 13:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1