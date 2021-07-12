Подполковник повёз семью на отдых на служебном катере и влетел в лодку
В результате тарана сам полицейский и ещё два человека попали в больницу. По факту случившегося проводятся служебные проверки.
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Подполковник полиции взял служебный катер для личных целей и столкнулся с гражданским судном на реке Капа в городе Сарапул в Удмуртии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
42-летний начальник отделения по исполнению административного законодательства воспользовался катером, чтобы перевезти свою семью на отдых на другой берег. Уже по возвращении он столкнулся с гражданским судном, на котором плыла молодая пара. В результате страж порядка госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом груди. Предварительно, он был в алкогольном опьянении, от освидетельствования отказался. В отношении него, а также майора полиции, разрешившего взять катер, проводятся служебные проверки.
С закрытыми черепно-мозговыми травмами также госпитализированы Евгений Ш. и 23-летняя Анастасия Б., находившиеся на другом судне. Установлено, что в момент аварии оба были трезвыми.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в металлическое заграждение в Дудергофском канале и затонул. В результате пострадало девять человек, один из пострадавших скончался.
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