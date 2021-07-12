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Подполковник повёз семью на отдых на служебном катере и влетел в лодку

В результате тарана сам полицейский и ещё два человека попали в больницу. По факту случившегося проводятся служебные проверки.

12 июля, 13:05
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Подполковник полиции взял служебный катер для личных целей и столкнулся с гражданским судном на реке Капа в городе Сарапул в Удмуртии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

42-летний начальник отделения по исполнению административного законодательства воспользовался катером, чтобы перевезти свою семью на отдых на другой берег. Уже по возвращении он столкнулся с гражданским судном, на котором плыла молодая пара. В результате страж порядка госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом груди. Предварительно, он был в алкогольном опьянении, от освидетельствования отказался. В отношении него, а также майора полиции, разрешившего взять катер, проводятся служебные проверки.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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С закрытыми черепно-мозговыми травмами также госпитализированы Евгений Ш. и 23-летняя Анастасия Б., находившиеся на другом судне. Установлено, что в момент аварии оба были трезвыми.

При столкновении двух катеров под Вологдой пострадало три человека, один пропал без вести

При столкновении двух катеров под Вологдой пострадало три человека, один пропал без вести

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в металлическое заграждение в Дудергофском канале и затонул. В результате пострадало девять человек, один из пострадавших скончался.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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