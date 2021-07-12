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В Татарстане велосипедист на полной скорости сбил ребёнка и скрылся

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. Теперь "гонщика" ищут.

12 июля, 12:50

В Татарстане велосипедист сбил ребёнка и скрылся. Видео © VK / Интересная Елабуга

В Татарстане на центральной площади города Елабуги велосипедист сбил пятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Согласно записям с камер видеонаблюдения, мальчик бегал у фонтана, когда "гонщик" его снёс. После падения малыша он обернулся, но решил не останавливаться и уехал.

"Ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой головы, но вскоре был выписан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД.

Ранее девушка получила перелом ребра после наезда электросамокатчика в Москве. Найден ли злоумышленник, на данный момент неизвестно. Пострадавшей оказывают необходимую помощь.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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