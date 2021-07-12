В Татарстане велосипедист на полной скорости сбил ребёнка и скрылся

В Татарстане на центральной площади города Елабуги велосипедист сбил пятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Согласно записям с камер видеонаблюдения, мальчик бегал у фонтана, когда "гонщик" его снёс. После падения малыша он обернулся, но решил не останавливаться и уехал.