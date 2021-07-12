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Танк упал с прицепа и перевернулся на въезде в Южно-Сахалинск

Вернуть военную технику на гусеницы получилось лишь спустя несколько часов.

12 июля, 12:36

На въезде в Южно-Сахалинск перевернулся танк. Видео © LIFE

Очевидцы засняли танк Т-80, который перевернулся в районе въезда в Южно-Сахалинск. По данным ГИБДД РФ по Сахалинской области, в результате инцидента никто не пострадал.

Авария произошла в дневное время. Водитель КамАЗа с тралом при повороте не справился с управлением и допустил падение груза с прицепа, который рухнул из-за сломавшихся креплений. На место выезжали правоохранители и военные. В пресс-службе Восточного военного округа заметили, что ущерба в результате происшествия нет.

Спустя несколько часов танк удалось перевернуть обратно. Для этого был использован кран.

Фото © Sakhalin.info

Фото © Sakhalin.info

Ранее Лайф рассказывал, что обычная авария на дороге лишила польскую армию двух танков. Боевые машины возвращались с региональных учений Dragon-2021 и в результате происшествия оказались уничтожены огнём.

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В Салехарде пьяный водитель КамАЗа чуть не раздавил машину полиции

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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