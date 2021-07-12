Танк упал с прицепа и перевернулся на въезде в Южно-Сахалинск
Вернуть военную технику на гусеницы получилось лишь спустя несколько часов.
На въезде в Южно-Сахалинск перевернулся танк. Видео © LIFE
Очевидцы засняли танк Т-80, который перевернулся в районе въезда в Южно-Сахалинск. По данным ГИБДД РФ по Сахалинской области, в результате инцидента никто не пострадал.
Авария произошла в дневное время. Водитель КамАЗа с тралом при повороте не справился с управлением и допустил падение груза с прицепа, который рухнул из-за сломавшихся креплений. На место выезжали правоохранители и военные. В пресс-службе Восточного военного округа заметили, что ущерба в результате происшествия нет.
Спустя несколько часов танк удалось перевернуть обратно. Для этого был использован кран.
Фото © Sakhalin.info
Ранее Лайф рассказывал, что обычная авария на дороге лишила польскую армию двух танков. Боевые машины возвращались с региональных учений Dragon-2021 и в результате происшествия оказались уничтожены огнём.
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