Танк упал с прицепа и перевернулся на въезде в Южно-Сахалинск

На въезде в Южно-Сахалинск перевернулся танк. Видео © LIFE

Очевидцы засняли танк Т-80, который перевернулся в районе въезда в Южно-Сахалинск. По данным ГИБДД РФ по Сахалинской области, в результате инцидента никто не пострадал.

Авария произошла в дневное время. Водитель КамАЗа с тралом при повороте не справился с управлением и допустил падение груза с прицепа, который рухнул из-за сломавшихся креплений. На место выезжали правоохранители и военные. В пресс-службе Восточного военного округа заметили, что ущерба в результате происшествия нет.

Спустя несколько часов танк удалось перевернуть обратно. Для этого был использован кран.