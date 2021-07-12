Twitter разблокировал аккаунт основателя NEXTA Протасевича
Он завёл новую страницу 7 июля и сказал, что теперь "всегда будет на связи".
Роман Протасевич. Фото © Соцсети
"Твиттер" разблокировал новый аккаунт сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом в Белоруссии.
Страница блогера и его старые публикации снова доступны для чтения, но число подписок в аккаунте обнулили. Протасевич пока не дал комментария по этому поводу.
Напомним, Протасевич завёл себе новый аккаунт в "Твиттере" 7 июля. В приветственном видео он рассказал, что теперь "всегда будет на связи". Однако спустя несколько дней его страницу заблокировали, там появилась надпись, что он нарушил правила соцсети.
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