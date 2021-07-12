Twitter разблокировал аккаунт основателя NEXTA Протасевича

Страница блогера и его старые публикации снова доступны для чтения, но число подписок в аккаунте обнулили. Протасевич пока не дал комментария по этому поводу.

Напомним, Протасевич завёл себе новый аккаунт в "Твиттере" 7 июля. В приветственном видео он рассказал, что теперь "всегда будет на связи". Однако спустя несколько дней его страницу заблокировали, там появилась надпись, что он нарушил правила соцсети.