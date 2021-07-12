Под Тамбовом семейное застолье обернулось смертью трёх человек
За вечер родственники выпили пять литров палёной жидкости, в которой было повышенное содержание метилового спирта.
Канистра с алкоголем. Фото © LIFE
Семейное застолье в деревне Русский Кордон Сосновского района Тамбовской области завершилось трагедией из-за канистр с алкоголем, которые привезли родные из Санкт-Петербурга. Об этом Лайфу сообщил источник.
Помимо гостей из культурной столицы 60-летняя Ирина С. также приняла родственников из Рязани. Всего у них было несколько канистр с 40 литрами спиртного. Выпив за встречу около пяти литров, все разошлись спать, однако утром за ними пришлось выезжать скорой помощи. Двое — 41-летний Михаил А. и 36-летняя Юлия А. — скончались по дороге в больницу, а хозяйка дома умерла в реанимации. За жизнь остальных сейчас борются врачи.
Теперь в этой истории разбираются следователи. Экспертиза показала, что в выпитой канистре зашкаливает присутствие метилового спирта, которым компания и отравилась. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности".
Ранее Лайф рассказывал, как в якутском ресторане трёхлетнего малыша напоили антисептиком. По словам отца мальчика, когда он попробовал жидкость, ему показалось, что это водка.
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