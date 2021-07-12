Под Тамбовом семейное застолье обернулось смертью трёх человек

Помимо гостей из культурной столицы 60-летняя Ирина С. также приняла родственников из Рязани. Всего у них было несколько канистр с 40 литрами спиртного. Выпив за встречу около пяти литров, все разошлись спать, однако утром за ними пришлось выезжать скорой помощи. Двое — 41-летний Михаил А. и 36-летняя Юлия А. — скончались по дороге в больницу, а хозяйка дома умерла в реанимации. За жизнь остальных сейчас борются врачи.