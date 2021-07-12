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Пятеро детей и один взрослый попали в больницу с отравлением из аквапарка в Казани

Один ребёнок находится в отделении реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

12 июля, 12:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Казани пятеро детей и один взрослый попали в больницу с признаками отравления после посещения местного аквапарка "Ривьера". Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Предположительно, посетители отравились хлором. Один из детей госпитализирован в отделение реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, четверо направлены в приёмное отделение детской республиканской клинической больницы в состоянии средней тяжести. Отравление также получила женщина, она была госпитализирована.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В аквапарк выехала следственная группа для выяснения обстоятельств. Проверку организовала и прокуратура Татарстана.

Ранее в Екатеринбурге двое школьников отравились хлором в сауне. После посещения заведения девятилетнему мальчику и 10-летней девочке понадобилась помощь врачей.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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