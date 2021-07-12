Пятеро детей и один взрослый попали в больницу с отравлением из аквапарка в Казани
Один ребёнок находится в отделении реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.
Фото © Pixabay
В Казани пятеро детей и один взрослый попали в больницу с признаками отравления после посещения местного аквапарка "Ривьера". Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Предположительно, посетители отравились хлором. Один из детей госпитализирован в отделение реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, четверо направлены в приёмное отделение детской республиканской клинической больницы в состоянии средней тяжести. Отравление также получила женщина, она была госпитализирована.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В аквапарк выехала следственная группа для выяснения обстоятельств. Проверку организовала и прокуратура Татарстана.
Ранее в Екатеринбурге двое школьников отравились хлором в сауне. После посещения заведения девятилетнему мальчику и 10-летней девочке понадобилась помощь врачей.
Комментариев: 0