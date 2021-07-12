Талибы попросили Россию отменить санкции против движения

Движение "Талибан"* попросило российскую сторону снять с них введённые санкции. Об этом заявил представитель политического офиса Мохаммад Сохаил Шахин.

"Мы просили их [российские власти] об исключении из санкционного списка [СБ ООН]", — приводит его слова РИА "Новости".