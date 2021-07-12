Талибы попросили Россию отменить санкции против движения
Это произошло после двухдневных переговоров представителей движения в Москве.
Фото © ТАСС / AP / Mirwais Khan
Движение "Талибан"* попросило российскую сторону снять с них введённые санкции. Об этом заявил представитель политического офиса Мохаммад Сохаил Шахин.
"Мы просили их [российские власти] об исключении из санкционного списка [СБ ООН]", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, с 8 по 9 июля в Москве проходили переговоры талибов со спецпредставителями РФ по Афганистану. Президент России Владимир Путин был в курсе этих переговоров.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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