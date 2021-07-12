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Талибы попросили Россию отменить санкции против движения

Это произошло после двухдневных переговоров представителей движения в Москве.

12 июля, 11:50
<p>Фото © ТАСС / AP / Mirwais Khan</p>

Фото © ТАСС / AP / Mirwais Khan

Движение "Талибан"* попросило российскую сторону снять с них введённые санкции. Об этом заявил представитель политического офиса Мохаммад Сохаил Шахин.

"Мы просили их [российские власти] об исключении из санкционного списка [СБ ООН]", — приводит его слова РИА "Новости".

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Напомним, с 8 по 9 июля в Москве проходили переговоры талибов со спецпредставителями РФ по Афганистану. Президент России Владимир Путин был в курсе этих переговоров.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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