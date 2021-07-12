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В Подмосковье тренер по плаванию обозвала десятилетнюю воспитанницу "бомжихой"

Девочка рассказала матери, что однажды педагог даже ударила её по голове металлической палочкой, которой отсчитывают ритм.

12 июля, 11:46

Фото © Pixabay

В Московской области разгорелся скандал из-за того, что тренер по синхронному плаванию обозвала свою десятилетнюю воспитанницу "бомжихой". Девочка жаловалась матери на оскорбления, и та стала замечать, что энтузиазм малышки к занятиям спортом стал угасать и она становится очень грустной и замкнутой.

"В январе мы приняли решение уйти в другую школу. На тот момент я не совсем ещё понимала, что такое страшное происходило на тренировках, что Катя так реагировала. Только потом она сказала мне, что Галина Игоревна её оскорбляла при других детях и даже однажды ударила по голове металлической палочкой, которой отсчитывают ритм. Дочка объяснила, что раньше говорить об этом она боялась", — рассказала kp.ru мама малышки.

Женщина показала переписку с тренером, где последняя обзывать её дочь воровкой и говорит, что она одета как бомж, а мать "кормит её дерьмом". В итоге чаша терпения у матери переполнилась и она заявила на тренера в МВД. Эту информацию газете подтвердил источник в полиции, отметив, что действительно поступило заявление о том, что тренер по синхронному плаванию оскорблял несовершеннолетнюю девочку. По данному факту проводится проверка.

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А до этого Лайф писал, что тренер из нижегородского фитнес-клуба сфотографировал одну из посетительниц зала во время тренировки. Мужчина опубликовал в сториз в "Инстаграме" фото своей полной клиентки. Он в шутку задался вопросом, стоит ли ему опасаться за свою жизнь. Оскорбительный комментарий подписчикам не понравился, и скриншот поста быстро разлетелся по соцсетям. А тренер в итоге лишился работы и стал получать угрозы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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