В Подмосковье тренер по плаванию обозвала десятилетнюю воспитанницу "бомжихой"

В Московской области разгорелся скандал из-за того, что тренер по синхронному плаванию обозвала свою десятилетнюю воспитанницу "бомжихой". Девочка жаловалась матери на оскорбления, и та стала замечать, что энтузиазм малышки к занятиям спортом стал угасать и она становится очень грустной и замкнутой.

"В январе мы приняли решение уйти в другую школу. На тот момент я не совсем ещё понимала, что такое страшное происходило на тренировках, что Катя так реагировала. Только потом она сказала мне, что Галина Игоревна её оскорбляла при других детях и даже однажды ударила по голове металлической палочкой, которой отсчитывают ритм. Дочка объяснила, что раньше говорить об этом она боялась", — рассказала kp.ru мама малышки.

Женщина показала переписку с тренером, где последняя обзывать её дочь воровкой и говорит, что она одета как бомж, а мать "кормит её дерьмом". В итоге чаша терпения у матери переполнилась и она заявила на тренера в МВД. Эту информацию газете подтвердил источник в полиции, отметив, что действительно поступило заявление о том, что тренер по синхронному плаванию оскорблял несовершеннолетнюю девочку. По данному факту проводится проверка.