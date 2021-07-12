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Захарова рассказала, что сотрудник Посольства США попался на "курьёзной" краже

По словам представителя МИД, американец подверг опасности жизни и здоровье пассажиров поездов, ведь, если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия.

12 июля, 11:37
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о курьёзном случае, который произошёл весной на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. По её данным, сотрудник Посольства США украл оттуда стрелочный указатель.

Полиция установила, что неизвестный тридцатилетний мужчина похитил стрелку и убрал в багажник своего авто, номера которого оказались красного цвета. В тот же день эту машину остановили сотрудники ДПС, за рулём оказался служащий американского посольства.

"Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно. Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизнь и здоровье пассажиров поездов... Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия", — отмечает Захарова.

Салливан пожаловался на дефицит сотрудников в Посольстве США, Захарова ответила

Салливан пожаловался на дефицит сотрудников в Посольстве США, Захарова ответила

По её словам, попавшегося на краже дипломата отправили назад в США.

Захарова сравнила этот инцидент с рассказом Чехова "Злоумышленник" и пошутила, что Посольство США решило таким образом доказать, что русский драматург бессмертен.

А ранее официальный представитель МИД РФ посоветовала США переключить внимание с "русской угрозы" на НЛО. Об этом она заявила, комментируя скандал с американским журналистом, который пожаловался на то, что его якобы прослушивают спецслужбы с целью выставить "агентом российской пропаганды".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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