Захарова рассказала, что сотрудник Посольства США попался на "курьёзной" краже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о курьёзном случае, который произошёл весной на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. По её данным, сотрудник Посольства США украл оттуда стрелочный указатель.

Полиция установила, что неизвестный тридцатилетний мужчина похитил стрелку и убрал в багажник своего авто, номера которого оказались красного цвета. В тот же день эту машину остановили сотрудники ДПС, за рулём оказался служащий американского посольства.

"Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно. Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизнь и здоровье пассажиров поездов... Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия", — отмечает Захарова.

По её словам, попавшегося на краже дипломата отправили назад в США.

Захарова сравнила этот инцидент с рассказом Чехова "Злоумышленник" и пошутила, что Посольство США решило таким образом доказать, что русский драматург бессмертен.