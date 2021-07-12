"Я убью тебя и твою миссис": Макгрегор угрожал Пуарье во время боя на турнире UFC
Третий матч между спортсменами завершился в пользу американца. Теперь он ведёт по личным встречам со счётом 2:1.
Фото © Getty Images / Stacy Revere
Ирландский боец Конор Макгрегор угрожал расправой своему сопернику по последнему бою Дастину Пуарье и его жене. Произошло это во время матча на турнире UFC 264. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это ещё не конец! Будь осторожен, приятель", — кричал Макгрегор после того, как бой был остановлен из-за его травмы.
Напомним, Макгрегор уступил Пуарье в бою на турнире UFC 264. В первом раунде он получил тяжёлую травму, медики приняли решение остановить встречу.
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