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"Я убью тебя и твою миссис": Макгрегор угрожал Пуарье во время боя на турнире UFC

Третий матч между спортсменами завершился в пользу американца. Теперь он ведёт по личным встречам со счётом 2:1.

12 июля, 11:43
<p> Фото © Getty Images / Stacy Revere</p>

Фото © Getty Images / Stacy Revere

Ирландский боец Конор Макгрегор угрожал расправой своему сопернику по последнему бою Дастину Пуарье и его жене. Произошло это во время матча на турнире UFC 264. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это ещё не конец! Будь осторожен, приятель", — кричал Макгрегор после того, как бой был остановлен из-за его травмы.

Конору Макгрегору сделали операцию после перелома ноги в бою с Пуарье

Конору Макгрегору сделали операцию после перелома ноги в бою с Пуарье

Напомним, Макгрегор уступил Пуарье в бою на турнире UFC 264. В первом раунде он получил тяжёлую травму, медики приняли решение остановить встречу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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