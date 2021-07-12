Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%, об этом рассказали в столичном оперштабе по борьбе с заболеванием. При этом там напомнили, что до 15 июля не менее 60% сотрудников сферы обслуживания должны привиться первым компонентом препарата.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от CoViD-19 первым компонентом до 15 июля. На выполнение требования осталось три дня. При этом пункты вакцинации в Москве свободны на 40%", — говорится в сообщении.