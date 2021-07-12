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Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%

Сделать прививку можно в 119 центрах на базе поликлиник, а также в 45 павильонах "Здоровая Москва".

12 июля, 12:04
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%, об этом рассказали в столичном оперштабе по борьбе с заболеванием. При этом там напомнили, что до 15 июля не менее 60% сотрудников сферы обслуживания должны привиться первым компонентом препарата.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от CoViD-19 первым компонентом до 15 июля. На выполнение требования осталось три дня. При этом пункты вакцинации в Москве свободны на 40%", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых категорий граждан. Первым таким субъектом стала Москва. Сделать прививку можно в 119 центрах на базе поликлиник, а также в 45 павильонах "Здоровая Москва". Они работают до 22:00. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, ежедневно в столице прививается около 110 тысяч человек, в ближайшее время число вакцинированных может достичь 3,5 млн.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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